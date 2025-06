Palermo Women, sfuma la finale. Pipitone: «Orgogliosa delle mie ragazze, siamo cresciute»

Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Frosinone Femminile, che ha sancito l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia Serie C, l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha commentato con grande lucidità e orgoglio il cammino delle sue ragazze.

Ai microfoni ufficiali del club, ha dichiarato:

«Sono orgogliosa di questa squadra che oggi ha disputato una grande partita in entrambe le fasi di gioco. Abbiamo dimostrato di essere arrivate fin qui con merito, dispiace che la finale sia sfuggita a causa di un episodio».

Una sconfitta amara ma che non cancella il lavoro svolto in stagione:

«Voglio ringraziare la Società, il mio staff e infine le calciatrici per questa stagione, con l’auspicio di dare seguito al percorso di crescita intrapreso», ha concluso Pipitone.