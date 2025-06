Pescara, Merola esulta: «Ora ci godiamo questa Serie B, è il premio per tutto il lavoro fatto»

Emozione, orgoglio e gratitudine. Sono questi i sentimenti che emergono dalle parole di Davide Merola, attaccante del Pescara, che ha commentato la storica promozione in Serie B ai microfoni di rete8.it.

Squalificato per l’ultima e decisiva gara contro la Ternana, Merola ha seguito l’incontro dalla tribuna, soffrendo come un tifoso e vivendo intensamente ogni momento.

Queste le sue dichiarazioni integrali:

«Con Squizzato non ce la facevamo più», ha detto ridendo, a testimonianza della tensione vissuta fino all’ultimo istante.

«Due settimane fa avevo detto che avrei dovuto aspettare per dire se avevo fatto la scelta giusta… Oggi posso dirlo senza dubbi: è stata la scelta giusta».

Merola, arrivato con grandi aspettative ma costretto a una stagione fatta di alti e bassi, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’obiettivo raggiunto:

«Abbiamo vinto finalmente, ci abbiamo creduto fino alla fine. È stata una battaglia vera, ma non abbiamo mai mollato».

«Ora ci godiamo questa Serie B, è il premio per tutto il lavoro fatto».

Infine, una dedica speciale a uno dei protagonisti assoluti della promozione: il portiere Alessandro Plizzari, autore di interventi determinanti:

«Un supereroe, sembrava di vedere un film. Ha fatto cose incredibili, è stato determinante. Gli dobbiamo tanto».

Parole semplici, ma profonde, che raccontano il vissuto di un gruppo che ha lottato, sofferto e creduto fino in fondo. Il Pescara è tornato in Serie B, e lo ha fatto anche con il cuore di chi – come Merola – ha messo l’anima in ogni allenamento e ogni partita, anche da bordo campo.