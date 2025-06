Di Marzio: “Panchina Italia, la FIGC insiste per convincere Ranieri”

La panchina della Nazionale italiana resta ancora senza padrone. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, la FIGC è al lavoro per individuare il profilo giusto per rilanciare il progetto azzurro. Tra i nomi in cima alla lista spicca quello di Claudio Ranieri, attualmente impegnato con un ruolo dirigenziale nella AS Roma.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il presidente federale Gabriele Gravina continua a considerare Ranieri la prima scelta per il ruolo di commissario tecnico. Il pressing della FIGC è concreto e proseguirà anche nei prossimi giorni, ma la risposta dell’ex tecnico di Leicester e Cagliari non è scontata.

Ranieri verso la permanenza in giallorosso

Ranieri, infatti, sembra intenzionato a mantenere il proprio impegno con la Roma. Nella giornata di domenica 8 giugno, è stato avvistato in un lungo confronto con il nuovo allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini e con il direttore sportivo Florent Ghisolfi. Dall’incontro non sarebbero emersi segnali di apertura a un’uscita dal progetto capitolino, che l’allenatore romano sente fortemente suo.

Il legame con la famiglia Friedkin e il nuovo corso intrapreso dalla Roma sembrano convincerlo a restare. Tuttavia, la situazione resta fluida: Ranieri è descritto come “molto combattuto” e non si esclude che possa prendere in considerazione l’offerta federale, specie se si trovasse una formula che gli permetta di ricoprire entrambi i ruoli. Una possibilità suggestiva, ma che richiederebbe il via libera sia dalla Roma che dalla FIGC.

Pioli l’alternativa concreta

In caso di ulteriore resistenza da parte di Ranieri, il nome di Stefano Pioli – recentemente libero dopo l’esperienza al Milan – resta una pista calda. L’ex tecnico rossonero è stimato in federazione e rappresenta una figura esperta e subito disponibile.

La corsa alla panchina azzurra è dunque ancora aperta, ma Ranieri continua a essere il sogno della FIGC. Il tempo stringe: l’Europeo del 2028 è già all’orizzonte e la Nazionale ha bisogno di una guida sicura per ripartire. Gravina ci proverà fino alla fine.