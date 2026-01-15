Palermo Women, Priolo: «Siamo forti, nel ritorno possiamo rifarci»

Consapevolezza, fiducia e voglia di crescita. Emanuela Priolo, difensore del Palermo Women, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero facendo il punto sul momento della squadra, reduce dalla vittoria contro il Lecce e dal pareggio esterno sul campo del Colleferro.

«Noi veniamo da una vittoria con il Lecce e da un pareggio con il Ferro», ha spiegato Priolo. «Siamo consapevoli del fatto che la nostra squadra sia forte, quindi nonostante qualche punto perso di qua e di là sappiamo qual è il nostro valore e quanto comunque possiamo fare bene in questo campionato. Nonostante qualche punto perso sappiamo che nel girone di ritorno possiamo rifarci contro tutte le squadre».

Il pareggio in trasferta ha lasciato un pizzico di rammarico, soprattutto per le occasioni non sfruttate: «La partita di domenica purtroppo è stata una partita in cui non siamo riuscite a concretizzare e questo ci lascia un po’ di rammarico. Però in certi tratti della partita si è visto del buon calcio e questo è un punto a nostro favore. È quello che ci dobbiamo portare dietro per la partita di domenica contro il Villaricca, cercando di essere un po’ più concrete».

Proprio la prossima sfida sarà un banco di prova importante: «Sappiamo che sarà una partita abbastanza tosta. Da parte nostra ci dovrà essere agonismo e tanta voglia di dimostrare quello che realmente siamo e che sappiamo fare dalla prima all’ultima. Però sono molto consapevole del fatto che la mia squadra e noi tutte insieme riusciremo a farlo».

A una giornata dalla fine del girone d’andata, il bilancio resta positivo nonostante qualche rimpianto: «Purtroppo in questo girone di andata abbiamo lasciato indietro qualche punto che magari avremmo potuto portare a casa, però sono fiduciosa del fatto che il girone di ritorno abbia una storia a parte. Di solito la squadra è più consolidata, ha più le misure prese e può dimostrare al meglio il calcio che sa fare».

Priolo è anche una delle migliori marcatrici del Palermo Women, con quattro reti stagionali: «Per me è molto importante far gol, ma non per me stessa, ma per la squadra. È importante dare un contributo alle mie compagne. Poi a livello personale arriva o non arriva, anche perché sono un difensore. Non è il mio obiettivo principale, ma segnare per la squadra della mia città è sempre una soddisfazione».

Alla quarta stagione in rosanero, il percorso è motivo di orgoglio: «Vado più fiera della crescita che ho avuto nell’arco di questi quattro anni, una crescita progressiva grazie anche ai mister che mi hanno dato fiducia. Spero di continuare su questa lunghezza d’onda, perché credo che si possa sempre migliorare».

Infine, uno sguardo al sogno che accompagna ogni partita: «Ho cominciato a giocare sin da piccolina, prima a scuola, poi nelle scuole calcio e poi sono approdata al Palermo. Ho sempre amato il calcio e il mio sogno è quello di poter un giorno disputare una categoria superiore. È questo che mi spinge a lavorare per migliorare».