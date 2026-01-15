UFFICIALE Palermo: rientra Di Bartolo, Avella ceduto a titolo definitivo

Il Palermo FC ha comunicato ufficialmente di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Francesco Di Bartolo, che rientra dalla Nuova Sondrio Calcio. Al calciatore è arrivato il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

Contestualmente, il club rosanero ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo Michele Avella al Guidonia Montecelio FC. Al portiere vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

Doppio movimento ufficiale, dunque, in casa Palermo, con un rientro e una cessione che ridisegnano l’organico.