UFFICIALE Palermo: rientra Di Bartolo, Avella ceduto a titolo definitivo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026

Il Palermo FC ha comunicato ufficialmente di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Francesco Di Bartolo, che rientra dalla Nuova Sondrio Calcio. Al calciatore è arrivato il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

Contestualmente, il club rosanero ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo Michele Avella al Guidonia Montecelio FC. Al portiere vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

Doppio movimento ufficiale, dunque, in casa Palermo, con un rientro e una cessione che ridisegnano l’organico.

Ultimissime

UFFICIALE Palermo: rientra Di Bartolo, Avella ceduto a titolo definitivo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026

Palermo Women, Priolo: «Siamo forti, nel ritorno possiamo rifarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026

Gazzetta dello Sport: “Magnani, che bella notizia! Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026

Tuttosport: “Reggiana, caccia al sostituto di Magnani. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026

Il Resto del Carlino: “Magnani torna a Palermo, ma la notizia più bella è fuori dal campo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026