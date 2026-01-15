Serie BKT, le designazioni della 20ª giornata: Massimi per Palermo-Spezia

Rese note le designazioni arbitrali della 20ª giornata di Serie BKT, turno che si apre venerdì e si chiuderà domenica con diverse sfide di rilievo in chiave classifica. Riflettori puntati in particolare sul match del “Renzo Barbera” tra Palermo e Spezia, affidato a Massimi, con Piccinini al VAR.

Per la gara in programma domenica 18 gennaio alle ore 17:15, l’AIA ha scelto Massimi come direttore di gara.

Gli assistenti saranno Peretti e Belsanti, mentre il quarto uomo sarà Gauzolino.

In sala VAR ci sarà Piccinini, supportato da Ghersini nel ruolo di AVAR.

Una designazione di livello per una partita delicata, che mette in palio punti pesanti nella zona alta della classifica e che arriva in un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre.

Tutte le designazioni della 20ª giornata

Venerdì 16 gennaio – ore 20:30

Sampdoria – Virtus Entella

Arbitro: Sacchi J. L.

Assistenti: Vecchi – El Filali

IV: Tremolada

VAR: Giua

AVAR: Cosso

Sabato 17 gennaio – ore 15:00

Avellino – Carrarese

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Emmanuele – Laghezza

IV: Tropiano

VAR: Volpi

AVAR: Giua

Empoli – Südtirol

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Scatragli – Fontani

IV: Nigro

VAR: Monaldi

AVAR: Paganessi

Monza – Frosinone

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Preti – Pistarelli

IV: Turrini

VAR: Camplone

AVAR: Di Vuolo

Padova – Mantova

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Regattieri – Rinaldi

IV: Gasperotti

VAR: Dionisi

AVAR: Maggioni

Venezia – Catanzaro

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Cecconi – Giuggioli

IV: Perri

VAR: Serra

AVAR: Prenna

Sabato 17 gennaio – ore 17:15

Reggiana – Cesena

Arbitro: Galipò

Assistenti: Ceolin – Grasso

IV: Crezzini

VAR: Cosso

AVAR: Mariani

Sabato 17 gennaio – ore 19:30

Bari – Juve Stabia

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Imperiale – Galimberti

IV: Ramondino

VAR: Santoro

AVAR: Gariglio

Domenica 18 gennaio – ore 15:00

Pescara – Modena

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Di Giacinto – Colaianni

IV: Mucera

VAR: Baroni (on site – Stadio Adriatico)

AVAR: Del Giovane (on site – Stadio Adriatico)

Domenica 18 gennaio – ore 17:15

Palermo – Spezia

Arbitro: Massimi

Assistenti: Peretti – Belsanti

IV: Gauzolino

VAR: Piccinini

AVAR: Ghersini