Serie BKT, le designazioni della 20ª giornata: Massimi per Palermo-Spezia
Rese note le designazioni arbitrali della 20ª giornata di Serie BKT, turno che si apre venerdì e si chiuderà domenica con diverse sfide di rilievo in chiave classifica. Riflettori puntati in particolare sul match del “Renzo Barbera” tra Palermo e Spezia, affidato a Massimi, con Piccinini al VAR.
Per la gara in programma domenica 18 gennaio alle ore 17:15, l’AIA ha scelto Massimi come direttore di gara.
Gli assistenti saranno Peretti e Belsanti, mentre il quarto uomo sarà Gauzolino.
In sala VAR ci sarà Piccinini, supportato da Ghersini nel ruolo di AVAR.
Una designazione di livello per una partita delicata, che mette in palio punti pesanti nella zona alta della classifica e che arriva in un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre.
Tutte le designazioni della 20ª giornata
Venerdì 16 gennaio – ore 20:30
Sampdoria – Virtus Entella
Arbitro: Sacchi J. L.
Assistenti: Vecchi – El Filali
IV: Tremolada
VAR: Giua
AVAR: Cosso
Sabato 17 gennaio – ore 15:00
Avellino – Carrarese
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Emmanuele – Laghezza
IV: Tropiano
VAR: Volpi
AVAR: Giua
Empoli – Südtirol
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Scatragli – Fontani
IV: Nigro
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi
Monza – Frosinone
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Preti – Pistarelli
IV: Turrini
VAR: Camplone
AVAR: Di Vuolo
Padova – Mantova
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Regattieri – Rinaldi
IV: Gasperotti
VAR: Dionisi
AVAR: Maggioni
Venezia – Catanzaro
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Cecconi – Giuggioli
IV: Perri
VAR: Serra
AVAR: Prenna
Sabato 17 gennaio – ore 17:15
Reggiana – Cesena
Arbitro: Galipò
Assistenti: Ceolin – Grasso
IV: Crezzini
VAR: Cosso
AVAR: Mariani
Sabato 17 gennaio – ore 19:30
Bari – Juve Stabia
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Imperiale – Galimberti
IV: Ramondino
VAR: Santoro
AVAR: Gariglio
Domenica 18 gennaio – ore 15:00
Pescara – Modena
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Di Giacinto – Colaianni
IV: Mucera
VAR: Baroni (on site – Stadio Adriatico)
AVAR: Del Giovane (on site – Stadio Adriatico)
Domenica 18 gennaio – ore 17:15
Palermo – Spezia
Arbitro: Massimi
Assistenti: Peretti – Belsanti
IV: Gauzolino
VAR: Piccinini
AVAR: Ghersini