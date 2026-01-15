Gazzetta dello Sport: “Magnani, che bella notizia! Tutte le trattative del giorno in serie B”

Prima di tutto l’uomo, poi il calciatore. È questo il retroscena che accompagna il ritorno di Giangiacomo Magnani al Palermo. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la moglie del difensore sta meglio, ed è questa la notizia più importante, quella che spiega la scelta di rientrare in Sicilia dopo pochi mesi trascorsi alla Reggiana.

Magnani aveva lasciato Palermo la scorsa estate in modo improvviso, spinto dall’esigenza di stare vicino alla consorte. Ora, nel rispetto del gentlemen agreement tra i due club, il centrale classe 1995 è tornato a vestire il rosanero, andando a rinforzare quella che resta la miglior difesa della Serie B. Un ritorno accolto con favore anche da Pippo Inzaghi, che ritrova un leader esperto e affidabile.

Prima di ripartire, però, Magnani ha voluto salutare Reggio Emilia con parole cariche di riconoscenza. Come riportato da Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, il difensore ha affidato il suo messaggio a un lungo ringraziamento: «Mesi fa mi avete accolto in silenzio, senza chiedere spiegazioni. Mi avete stretto nel vostro abbraccio ancor prima di vedermi scendere in campo, lasciandomi senza parole e con addosso un grande senso del dovere». Un legame umano profondo, che va oltre il campo.

Nel messaggio, Magnani ringrazia tifosi, società, staff tecnico e compagni: «Ho provato con tutto me stesso a onorarvi e spero di aver saldato almeno una minima parte di questo debito d’amore con Reggio Emilia e la Reggiana. Grazie per l’umanità e la sensibilità con cui mi avete accompagnato». Parole che, come sottolinea ancora Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, raccontano il lato più autentico di un professionista che ha vissuto mesi difficili.

Ora la Reggiana è chiamata a intervenire sul mercato per colmare una perdita pesante. È vicino l’accordo con il Bari per il difensore Vicari, ma la lista degli obiettivi si allunga e riguarda anche altri ruoli: tra i profili seguiti c’è l’esterno Bouah della Carrarese.

Il mercato continua a muoversi anche altrove. La Juve Stabia, dopo aver ufficializzato Dalle Mura dal Cosenza, è alla ricerca di un attaccante e valuta profili giovani: tra i nomi circola quello di Buffon jr., attualmente al Pisa, proposto anche al Modena. Lo Spezia, perso Mendes, ha virato con decisione su Skjellerup del Sassuolo e, in regia, ha effettuato un sondaggio per Leone della Juve Stabia, ma la richiesta è giudicata troppo alta.

La Sampdoria ha ufficializzato Palma dall’Udinese e accolto Viti, arrivato dalla Fiorentina via Nizza. In uscita Cuni, destinato al Bari, e Benedetti, che potrebbe fare ritorno in Puglia. È fatta anche per Bianay Balcot dalla Ternana al Mantova. Il Frosinone, infine, ha rimandato in Turchia Biraschi, con la rosa ritenuta già completa. Un quadro complessivo che, come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, conferma un mercato di Serie B sempre più intrecciato tra esigenze tecniche e storie personali.