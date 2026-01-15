Tuttosport: “Reggiana, caccia al sostituto di Magnani. Tutte le trattative del giorno in serie B”

È ufficiale il ritorno al Palermo di Giangiacomo Magnani. Il difensore classe 1995 rientra in rosanero dopo la breve parentesi alla Reggiana, chiusa per motivi familiari che lo avevano spinto a riavvicinarsi a casa. Come riportano Bisacchi-Scaduto su Tuttosport, dopo alcuni mesi Magnani ha scelto di tornare in Sicilia, regalando a Pippo Inzaghi un rinforzo fondamentale per la retroguardia.

Un rientro accolto con grande favore dall’allenatore del Palermo, che aveva bisogno di un centrale strutturato e affidabile. Secondo Tuttosport, firmato da Bisacchi-Scaduto, Magnani rappresenta un tassello chiave per dare solidità ed esperienza a un reparto chiamato a reggere le ambizioni del club.

Movimenti importanti anche in casa Sampdoria. A Bogliasco si è allenato per la prima volta Matteo Palma, 17 anni, centrale classe 2008 arrivato in prestito secco dall’Udinese fino a giugno. Palma ha già esordito in Serie A con i friulani e sarà subito a disposizione per la gara del Ferraris contro l’Entella. Sempre come riferisce Bisacchi-Scaduto su Tuttosport, oggi è atteso al Mugnaini anche Mattia Viti, 23 anni, difensore in arrivo dal Nizza dopo l’esperienza alla Fiorentina: anche lui potrebbe essere convocato.

Resta caldo anche il nome di Kouamè, attaccante in uscita dalla Fiorentina, mentre la Samp non intende privarsi di Massimo Coda. Il bomber, 37 anni, è stato sondato dalla Salernitana, ma né il giocatore né il club blucerchiato hanno aperto alla trattativa. Il Bari attende sviluppi per Cuni e Benedetti, Bellemo piace allo Spezia, mentre su Riccio resta vigile l’Avellino. Coucke e Ferri sono invece in cerca di una nuova destinazione.

Capitolo Spezia: il club ligure è a buon punto con la Juve Stabia per Giuseppe Leone, centrocampista classe 2000 in scadenza a giugno. In stagione ha collezionato 20 presenze e 1482 minuti. Come sottolinea ancora Tuttosport, l’operazione è in fase avanzata. Intanto è ufficiale l’arrivo alla Juve Stabia di Christian Dalle Mura, difensore classe 2002 prelevato dal Cosenza.

La Reggiana è pronta a chiudere due operazioni: dall Carrarese arriva l’esterno David Bouah, 24 anni, mentre è in dirittura d’arrivo il ritorno in Italia di Gaston Brugman, 33 anni, svincolato dopo l’esperienza al Nashville. Il Pescara era forte sul giocatore, ma il sorpasso emiliano appare decisivo, come evidenziano Bisacchi-Scaduto su Tuttosport.

Infine, l’Avellino valuta l’assalto a Sydney van Hooijdonk, 25 anni, oggi al Nac Breda. Il Cesena ufficializza Vittorio Magni dal Milan Futuro, con percentuale sulla futura rivendita per i rossoneri. In uscita dal Frosinone Davide Biraschi, diretto in prestito ai turchi dell’Eyupspor Kulubu, dopo una precedente esperienza in Turchia al Karagumruk.