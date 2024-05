Palermo, visita a sorpresa del City Group. Messaggio chiaro: progetto di eccellenza del club continuerà

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che si accinge ad affrontare la Sampdoria ai playoff con la visita a sorpresa di Soriano in città.

L’incontro con i massimi vertici del gruppo City Football, in particolare con Ferran Soriano, ha sicuramente moltiplicato la convinzione e la determinazione del Palermo in vista dei play-off. La visita di Soriano ha trasmesso un messaggio chiaro: il progetto di eccellenza del club continuerà indipendentemente dal risultato di questa stagione. Gli alti e bassi sono stati messi in conto, e il lavoro sugli errori proseguirà, ma l’obiettivo rimane invariato: il Palermo intende raggiungere la Serie A nel più breve tempo possibile.

Valore doppio

Per ogni singolo calciatore, la partita di domani sera avrà un valore speciale. Dopo molte partite contraddittorie, potrebbe bastare poco per cambiare le valutazioni individuali. È il momento di dimostrare le qualità per cui sono stati scelti dal Palermo. Sul piano contrattuale, tranne che per i giocatori in prestito, tutti hanno un accordo per un’altra stagione, eccetto Marconi e Kanuric. Tuttavia, se la partita dovesse andare male, per molti potrebbe comunque essere l’ultima apparizione allo stadio “Barbera”. Ma chi non vorrebbe restare in un club che fa parte di una famiglia tanto prestigiosa e ambiziosa? Le parole di Ferran Soriano possono rappresentare un’iniezione di energia per una squadra che domani dovrà correre e combattere.

Prevendita a 30 mila

Per quanto riguarda l’affluenza, la prevendita dei biglietti ha raggiunto quota 30.500. Il Palermo ha tutte le carte in regola per giocare la partita che serve, con coraggio e concretezza. La presenza massiccia dei tifosi allo stadio sarà un ulteriore stimolo per la squadra, che dovrà sfruttare al meglio questo supporto per ottenere un risultato positivo.