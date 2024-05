Palermo. Carica City: visita a sorpresa di Soriano, il retroscena

La carica di Ferran Soriano, l’ad del City che dal giorno dell’acquisto del club non era mai tornato a Palermo e che ieri, sorprendendo tutti, compreso il management rosanero che non se l’aspettava

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che si accinge ad affrontare la Sampdoria ai playoff con la visita a sorpresa di Soriano in città.

Ferran Soriano, l’amministratore delegato del Manchester City, ha fatto una visita a sorpresa a Palermo, segnando la sua prima visita alla città siciliana da quando il club è stato acquisito. Soriano, accompagnato dall’avvocato Galassi, membro del consiglio di amministrazione, è arrivato a Torretta per assistere a un allenamento del Palermo e parlare con la squadra. La visita è avvenuta nonostante il dirigente fosse a Londra per seguire il Manchester City, impegnato nella vittoria imminente della Premier League.

Soriano ha preso un aereo diretto per la Sicilia per dimostrare il supporto della proprietà proprio all’inizio dei play-off, i primi conquistati dalla nuova gestione del club, che ha acquisito il Palermo due anni fa. Questo gesto simbolico è stato un chiaro segnale dell’importanza che il Palermo riveste nei piani della holding. Durante la sua visita, Soriano ha anche avuto l’opportunità di visitare il centro sportivo del club, dove non era presente all’inaugurazione, e di incontrare Michele Mignani, il nuovo allenatore che ha assunto la guida della squadra da appena 50 giorni.

Nel suo discorso ai giocatori, Soriano ha sottolineato l’importanza di concentrarsi su se stessi e di allontanare le pressioni esterne, assicurando loro che gli occhi di tutto il gruppo City Football li stanno osservando e supportando. Dopo aver parlato con la squadra, Soriano è ripartito in serata.