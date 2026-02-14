Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Sette vittorie di fila in casa devono convincerci che siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 181618

Dalla mixed zone del Renzo Barbera, ai microfoni delle televisioni nel post partita di Palermo-Virtus Entella 3-0, è intervenuto l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi, analizzando la settima vittoria interna consecutiva e il tredicesimo risultato utile di fila.

Il tecnico ha sottolineato la difficoltà del match, nonostante il punteggio finale:

«Sì, sì, è una partita difficile, l’abbiamo vista, perché siamo andati in vantaggio presto. Poi potevamo fare meglio nel primo tempo, però sono contento, diamo continuità ai risultati. Abbiamo ricominciato a non prendere gol, che penso sia fondamentale».

Inzaghi ha evidenziato il valore della striscia positiva:

«Quando si insegue bisogna continuare, però sono contento, perché sono sempre partite complicate, diamo continuità ai nostri risultati. Sette vittorie di fila del Palermo, non so da quanto non succedeva e questo deve essere una cosa che deve convincere la squadra, che è forte».

Il tecnico rosanero ha ricordato anche i risultati recenti dell’Entella, a dimostrazione della pericolosità dell’avversario:

«L’Entella aveva battuto il Monza e poche settimane fa, mi sembra due settimane fa, col Frosinone meritava di vincere. Aveva battuto il Cesena tre giorni fa, per cui non fai quei risultati se non sei tosta, se non sei forte».

Infine, un monito alla squadra nonostante la vittoria netta:

«Io avevo paura, dopo 12 risultati utili consecutivi, che magari si allentasse un po’ la pressione e potessimo non sottovalutare. L’abbiamo visto il primo tempo, abbiamo fatto gol, abbiamo mollato un attimo e abbiamo rischiato di prendere l’1-1. Questo è il calcio, ci deve insegnare, anche questa partita vinta bene, che se noi non abbiamo la massima attenzione, in B si può prendere il gol contro chiunque».

Un messaggio chiaro: il Palermo cresce e macina numeri importanti, ma per Inzaghi l’unica strada resta quella della massima concentrazione.

