Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «Gol cercato e provato in allenamento. Questo è il mio ruolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 180847

Dalla mixed zone del Renzo Barbera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Virtus Entella, è intervenuto ai microfoni delle televisioni Filippo Ranocchia, autore di una delle reti che hanno indirizzato il match.

Per il centrocampista si tratta del terzo gol stagionale e del primo davanti al pubblico di casa.

«Sì, esatto. Era un po’ che mi mancava il gol in casa, era un po’ che lo cercavo e sono molto contento che sia arrivato e più che altro della grande vittoria della squadra che ci aiuta a dare continuità a questo grande percorso che stiamo facendo».

Ranocchia ha poi raccontato l’azione del raddoppio, nata da uno schema su palla inattiva:

«Sì, era a Bani, comunque già l’ho ringraziato e sono contento che sia entrato, era uno schema che avevamo provato in allenamento quindi sono contento».

Infine, una riflessione sul ruolo e sulla crescita personale in questa stagione:

«Sì, io chiaramente ci ho sempre creduto. Sì, come ho già detto è sempre stato questo il mio ruolo, a parte qualche parentesi appena sono arrivato qua in cui facevo una mezz’ora un po’ più avanzata, però questo ruolo è sempre sentito mio e sto cercando sempre di interpretarlo nel modo migliore con le richieste del mister».

Parole che confermano la maturità di un centrocampista sempre più centrale nel progetto rosanero, protagonista nel tredicesimo risultato utile consecutivo del Palermo.

