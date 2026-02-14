Palermo-Virtus Entella 3-0, gli highlights del match: tris rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella 3-0 (2)

Il Palermo supera 3-0 la Virtus Entella al Renzo Barbera e centra il tredicesimo risultato utile consecutivo. Una vittoria netta, costruita con cinismo e qualità, che consente ai rosanero di salire a quota 48 punti in classifica.

Gli highlights del match raccontano una gara indirizzata subito sui binari giusti: al 4’ Pohjanpalo sblocca il risultato con un colpo di testa su corner battuto da Augello. L’Entella prova a reagire e al 32’ sfiora il pari con Di Mario, ma Joronen è decisivo con un intervento provvidenziale.

Nel finale di primo tempo arriva il raddoppio: Ranocchia calcia su sviluppo da calcio piazzato, Colombi respinge ma la traiettoria si impenna e termina in rete per il 2-0.

Nella ripresa il Palermo chiude i conti al 49’: cross di Palumbo e Pierozzi al volo firma il 3-0. Da lì in avanti gestione e controllo, con Joronen ancora attento e una difesa solida che ritrova il clean sheet.

Una prestazione convincente che conferma il momento positivo della squadra di Inzaghi, capace di unire solidità difensiva e produzione offensiva.

