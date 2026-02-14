Palermo FC, cordoglio per la scomparsa di Orazio Russo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Il Palermo FC ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Orazio Russo, Responsabile del Settore Giovanile del Catania FC.

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali, il club rosanero – con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group – ha voluto manifestare vicinanza alla società etnea e alla famiglia del dirigente.

«Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Orazio Russo, Responsabile del Settore Giovanile del Catania FC».

Un gesto di rispetto e partecipazione che va oltre la rivalità sportiva, nel segno dei valori condivisi dal mondo del calcio.

