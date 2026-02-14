Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Niente è facile in Serie B»

Dal “Renzo Barbera”, al termine di Palermo-Virtus Entella 3-0, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero il tecnico Filippo Inzaghi, analizzando una vittoria che vale la settima consecutiva in casa e il tredicesimo risultato utile di fila.

Un successo largo nel punteggio, ma non semplice nell’interpretazione, come ha sottolineato lo stesso allenatore.

«Sono contento, sono contento anche di una giornata speciale. Visto l’amore che i palermitani danno alla loro squadra, oggi nel giorno di San Valentino dedicargli questa vittoria sia stato molto importante».

«Non c’è niente di facile in Serie B»

Inzaghi ha voluto subito mettere in guardia da letture superficiali della gara e del momento.

«Il risultato è ampio, ma è stata una gara complicata, come tutti in Serie B. Ho letto che abbiamo un calendario facile, questo è l’errore più grande che possiamo fare. Non c’è niente di facile in Serie B, l’abbiamo visto anche oggi. Però diamo continuità ai nostri risultati».

Quarta partita consecutiva con tre gol segnati, ma per il tecnico la vera soddisfazione è un’altra.

«Sono contento perché fare per la quarta volta consecutiva tre gol è importante. Ma la cosa che mi dà più soddisfazione è non averlo preso. Anche se nel primo tempo, appena abbiamo mollato un attimo la presa, abbiamo rischiato. Questo ci deve insegnare che le partite non sono mai finite, che bisogna chiuderle».

Le palle inattive decisive

Determinanti ancora una volta le situazioni da fermo, preparate in settimana e concretizzate con cinismo.

«Queste due palline attive le abbiamo preparate in questi pochi giorni. Volevamo mettere quella palla a un palo e poi volevamo muoverla a due contro uno. Speravo che Ranocchia potesse trovare il gol, perché lavorano sulle palline attive. Sono un martello, ma ormai sono un fattore determinante per le partite. Abbiamo visto oggi cosa vuol dire trovare due gol su palline attive».

Il valore del 13° risultato utile

Il successo contro l’Entella chiude simbolicamente un cerchio iniziato proprio a Chiavari.

«13 partite fa a Chiavari abbiamo iniziato un percorso che oggi si chiude. Dopo 13 partite ancora con l’Entella. Questo 13° è un risultato utile. Mi auguro che questi numeri diano la convinzione alla squadra che è forte e può fare ancora meglio».

Infine lo sguardo va già al prossimo impegno casalingo contro il Südtirol.

«Adesso recuperando perché è stata una settimana complicata. Mi auguro che questi numeri diano convinzione. Adesso recuperiamo le energie e poi prepareremo sabato un’altra partita complicatissima. Nel nostro stadio è difficile anche per gli altri».

Il Palermo continua a correre. E Inzaghi non vuole cali di tensione.