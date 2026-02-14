Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, vogliamo restare aggrappati lassù»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 190258

Dal “Renzo Barbera”, al termine di Palermo-Virtus Entella 3-0, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero il centrocampista Filippo Ranocchia, autore del terzo gol stagionale e sempre più centrale nello sviluppo del gioco della squadra di Inzaghi.

«Non era una vittoria scontata»

Ranocchia ha sottolineato l’importanza del successo contro una squadra in salute.

«Una gara fondamentale per il nostro percorso, per mantenere la striscia di imbattibilità. La nostra striscia positiva è in casa. Non scontata questa vittoria, perché l’Entella è una squadra in salute. Qualsiasi partita in Serie B è sempre difficile da affrontare. Siamo stati bravi a trovare due gol e poi chiuderla nel secondo tempo».

Il tredicesimo risultato utile consecutivo rappresenta un segnale forte.

«Sicuramente le strisce positive fanno bene all’umore e al morale. Ti permettono di lavorare bene durante la settimana. Anche perché c’è stato un turno infrasettimanale in cui siamo riusciti a raccimolare tanti punti. Adesso riposiamo un giorno e poi si riparte per mantenere questa imbattibilità».

Il gol sotto la Curva Nord

Particolarmente significativo il gol realizzato sotto la Curva Nord.

«Mi mancava da un po’ di tempo. Lo cerco spesso, non sempre viene. Sono molto contento che sia arrivato oggi, soprattutto sotto la Curva Nord e davanti ai nostri tifosi».

Crescita collettiva

Ranocchia ha evidenziato anche la crescita del gruppo.

«È un po’ merito di tutta la squadra. Stiamo esprimendo un bel gioco, soprattutto da quando abbiamo iniziato la scorsa partita contro l’Entella, in cui ha iniziato a vincere un altro campionato. Stiamo esprimendo tutti al massimo le nostre potenzialità. Cerchiamo di lavorare ogni giorno per migliorare sempre di più».

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida interna contro il Südtirol.

«Sì, assolutamente. Vogliamo mantenere questa striscia, soprattutto davanti ai nostri tifosi, e cercare di restare aggrappati lassù».

Il Palermo continua a correre. E Ranocchia vuole essere protagonista fino in fondo.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-14 185929

Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Niente è facile in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Palermo FC, cordoglio per la scomparsa di Orazio Russo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella 3-0 (2)

Palermo-Virtus Entella 3-0, gli highlights del match: tris rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 181618

Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Sette vittorie di fila in casa devono convincerci che siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 180847

Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «Gol cercato e provato in allenamento. Questo è il mio ruolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
3bcadc6e-7f8e-44ba-a60b-ba906bb154c2

Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Esame superato, ma non dobbiamo accontentarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
48744c51-f126-40f3-8679-dc6909ba3ffb

Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «La continuità ci sta portando frutti. Non dobbiamo abbassare la guardia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
b4ab5191-ce7f-4f70-b1d7-1d118518a674

Palermo-Virtus Entella 3-0, Chiappella: «Complimenti ai rosanero, le grandi squadre ti fanno male»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella (6)

Serie B, 25ª giornata: il Palermo cala il tris e aggancia il Monza a quota 48. Vince anche la Samp Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella 2-0 (1)

Palermo-Virtus Entella 3-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 162039

Empoli-Palermo Primavera 3-0: azzurri dominanti, rosanero ko

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo modena 1-1 (57) tifosi

Palermo-Virtus Entella, oltre 22 mila al Barbera: il dato ufficiale sugli spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-14 190258

Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, vogliamo restare aggrappati lassù»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 185929

Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Niente è facile in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Palermo FC, cordoglio per la scomparsa di Orazio Russo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella 3-0 (2)

Palermo-Virtus Entella 3-0, gli highlights del match: tris rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 181618

Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Sette vittorie di fila in casa devono convincerci che siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026