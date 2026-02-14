Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, vogliamo restare aggrappati lassù»

Dal “Renzo Barbera”, al termine di Palermo-Virtus Entella 3-0, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero il centrocampista Filippo Ranocchia, autore del terzo gol stagionale e sempre più centrale nello sviluppo del gioco della squadra di Inzaghi.

«Non era una vittoria scontata»

Ranocchia ha sottolineato l’importanza del successo contro una squadra in salute.

«Una gara fondamentale per il nostro percorso, per mantenere la striscia di imbattibilità. La nostra striscia positiva è in casa. Non scontata questa vittoria, perché l’Entella è una squadra in salute. Qualsiasi partita in Serie B è sempre difficile da affrontare. Siamo stati bravi a trovare due gol e poi chiuderla nel secondo tempo».

Il tredicesimo risultato utile consecutivo rappresenta un segnale forte.

«Sicuramente le strisce positive fanno bene all’umore e al morale. Ti permettono di lavorare bene durante la settimana. Anche perché c’è stato un turno infrasettimanale in cui siamo riusciti a raccimolare tanti punti. Adesso riposiamo un giorno e poi si riparte per mantenere questa imbattibilità».

Il gol sotto la Curva Nord

Particolarmente significativo il gol realizzato sotto la Curva Nord.

«Mi mancava da un po’ di tempo. Lo cerco spesso, non sempre viene. Sono molto contento che sia arrivato oggi, soprattutto sotto la Curva Nord e davanti ai nostri tifosi».

Crescita collettiva

Ranocchia ha evidenziato anche la crescita del gruppo.

«È un po’ merito di tutta la squadra. Stiamo esprimendo un bel gioco, soprattutto da quando abbiamo iniziato la scorsa partita contro l’Entella, in cui ha iniziato a vincere un altro campionato. Stiamo esprimendo tutti al massimo le nostre potenzialità. Cerchiamo di lavorare ogni giorno per migliorare sempre di più».

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida interna contro il Südtirol.

«Sì, assolutamente. Vogliamo mantenere questa striscia, soprattutto davanti ai nostri tifosi, e cercare di restare aggrappati lassù».

Il Palermo continua a correre. E Ranocchia vuole essere protagonista fino in fondo.