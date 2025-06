Palermo, vicino l’addio di Vasic. Le ultime

Il Palermo continua a lavorare su due fronti: rinforzare la rosa per Pippo Inzaghi e snellire un organico numericamente ampio. Dopo gli arrivi imminenti di Augello, Palumbo ed Elia, è tempo di valutare le uscite, e tra i nomi in partenza c’è quello di Aljosa Vasic.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista classe 2002 è destinato a lasciare il capoluogo siciliano con la formula del prestito. Sul giocatore ci sono tre club di Serie B: Reggiana, Padova e Cesena, con i romagnoli che avrebbero intensificato i contatti negli ultimi giorni.

Arrivato a Palermo nell’estate 2023 proprio dal Padova, Vasic ha collezionato 47 presenze in rosanero, mentre con il club veneto aveva totalizzato 57 presenze e messo a segno 8 gol.

La situazione è in evoluzione, ma la direzione sembra tracciata: per Vasic, il futuro sarà ancora in Serie B, ma con una nuova maglia.