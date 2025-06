European Soccer Camp, Palermo capitale del calcio giovanile

Sarà ancora una volta Palermo a ospitare uno degli appuntamenti più attesi del calcio giovanile internazionale. Torna con la sua sedicesima edizione l’European Soccer Camp, organizzato dalla La Cavera Academy, e anche quest’anno registra numeri da record: 140 iscritti provenienti da tutta Europa, settimana già sold-out prima del 2025, ospiti illustri e tecnologie d’avanguardia.

L’evento prenderà ufficialmente il via domenica 6 luglio alle 18 con la cerimonia inaugurale al Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine, quartier generale dell’evento. Gli allenamenti si svolgeranno allo Sport Village Tommaso Natale, con due sedute giornaliere alternate da momenti di relax in albergo.

«Ogni anno è una grande emozione tornare a Palermo per quello che è il nostro main event annuale – racconta Francesco La Cavera, ex portiere rosanero e oggi fondatore della sua Academy in Belgio, punto di riferimento internazionale nella formazione dei portieri –. Il nostro obiettivo non è formare atleti in una settimana, ma regalare loro un’esperienza che si porteranno dentro per tutta la vita».

A impreziosire il camp saranno grandi nomi del calcio italiano. Oltre a un team di allenatori provenienti da Serie A, B e C, spiccano Marco Amelia, campione del Mondo 2006 e ambasciatore dell’Academy, e Serse Cosmi, ex tecnico – tra le altre – di Perugia, Genoa, Udinese e Palermo. Attesissimo anche Daniele Di Donato, amatissimo ex rosanero, oggi allenatore, che incarna lo spirito del motto dell’Academy: «Prima uomini, poi campioni».

Non mancheranno le innovazioni tecnologiche. Saranno presentati per la prima volta a livello mondiale i dispositivi Anceflex, tra cui occhiali a 16 frequenze e strumenti a LED per migliorare le prestazioni. Inoltre, è prevista una visita allo Stadio Renzo Barbera, per avvicinare i partecipanti alla storia del club rosanero e alla città.

«Vogliamo che si innamorino di Palermo e del Palermo – conclude La Cavera –. Perché questo camp, più che un’esperienza sportiva, è un abbraccio a tutto ciò che il calcio può trasmettere: valori, rispetto, passione e futuro».