Palermo verso la Reggiana, carica Inzaghi: “Riempiamolo”
Il Palermo ha comunicato, tramite un post sui propri canali social, l’inizio della vendita dei biglietti per il primo match di questo campionato, che vedrà i rosanero contrapposti alla Reggiana. La partita avrà luogo Sabato sera, con fischio di inizio programmato per le ore 21.00
A commentare il post ufficiale è stato proprio il mister dei rosanero Filippo Inzaghi, con una sola parola che però carica di tanto l’ambiente: “Riempiamolo”. Messaggio chiaro quello dell’allenatore dei rosanero, che vuole un Barbera infiammato e pronto a sostenere per 90′ minuti la squadra di casa.
