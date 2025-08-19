Palermo verso la Reggiana, carica Inzaghi: “Riempiamolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2025

Il Palermo ha comunicato, tramite un post sui propri canali social, l’inizio della vendita dei biglietti per il primo match di questo campionato, che vedrà i rosanero contrapposti alla Reggiana. La partita avrà luogo Sabato sera, con fischio di inizio programmato per le ore 21.00

A commentare il post ufficiale è stato proprio il mister dei rosanero Filippo Inzaghi, con una sola parola che però carica di tanto l’ambiente: “Riempiamolo”. Messaggio chiaro quello dell’allenatore dei rosanero, che vuole un Barbera infiammato e pronto a sostenere per 90′ minuti la squadra di casa.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2025

