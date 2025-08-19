Monza, arriva lo sloveno Strajnar

Agosto 19, 2025

Nuovo colpo messo a segno in casa Monza. Il club lombardo si è assicurato le prestazioni sportive dell’estremo difensore sloveno Aljaž Strajnar. A comunicarlo è stata la Lega Serie B, tramite la sezione dedicata sul proprio sito ufficiale. Il giovane portiere arriva in biancorosso dall’NS Mura, squadra che milita nel campionato sloveno, e lo fa a titolo definitivo.

Classe 2007, Strajnar ha collezionato 5 presenze in questa stagione con il club sloveno, ed altrettante partite aveva anche disputato nella passata stagione. Adesso è pronto per questa sua prima avventura nel campionato di Serie B, si attende soltanto il comunicato del club per conoscere i dettagli del contratto.

