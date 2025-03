Palermo verso la Cremonese: domani Dionisi in sala stampa

Giovedì 13 marzo, l’allenatore del Palermo Alessio Dionisi interverrà in conferenza stampa presso il Palermo CFA, per presentare la sfida contro la Cremonese, in programma venerdì alle 20:30.

Un match di fondamentale importanza per i rosanero, chiamati a dare continuità ai risultati in un momento chiave della stagione. Dionisi analizzerà lo stato di forma della squadra, le possibili scelte di formazione e le insidie che la Cremonese potrebbe riservare.