Palermo verso il Bari: seduta mattutina a Torretta. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (96) allenamento campo

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della prossima trasferta contro il Bari. Come reso noto dal club rosanero attraverso il proprio sito ufficiale, la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha sostenuto nella giornata odierna una seduta di allenamento mattutina.

Dopo una prima fase di riscaldamento con esercitazioni di torelli, il gruppo ha concentrato il lavoro sulla tattica offensiva, con un focus specifico sui calci piazzati a favore. Una sessione mirata a rifinire i meccanismi in vista della gara esterna.

Il Palermo continua così la marcia di avvicinamento al match contro il Bari, valido per il prossimo turno di campionato.

