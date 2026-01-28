Spezia, pressing per Ruggero della Juve Stabia
Lo Spezia sta accelerando per l’acquisto di Marco Ruggero, difensore centrale classe 2000 della Juve Stabia. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, il club ligure è ormai vicinissimo a chiudere l’operazione, tanto che già nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera definitivo per il trasferimento del giovane difensore.
Oltre a Ruggero, lo Spezia ha chiesto anche un altro giocatore alle Vespe: si tratta di Giuseppe Leone, centrocampista classe 2001. Tuttavia, la trattativa per il centrocampista appare più complicata, con il muro delle Vespe che rende difficile un accordo. È quindi improbabile che l’operazione vada a buon fine.