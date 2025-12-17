Palermo verso Avellino: lavoro sulla fase offensiva a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 17, 2025

È proseguita questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo, guidato da Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara esterna contro l’Avellino.

Secondo quanto comunicato dal club, i rosanero hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, per poi concentrarsi su un’esercitazione dedicata alla costruzione offensiva. A chiudere l’allenamento una partita a metà campo, utile per affinare movimenti e intesa in vista della sfida del Partenio.

Il Palermo continua così il percorso di avvicinamento a una trasferta delicata, con l’obiettivo di dare continuità al momento positivo delle ultime settimane.

