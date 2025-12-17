Palermo-Padova, biglietti in vendita: tutte le info per il Barbera
Sono in vendita i biglietti per assistere a Palermo-Padova, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 27 dicembre alle ore 17.15 allo stadio Renzo Barbera.
Il Palermo FC invita i tifosi a raggiungere l’impianto con largo anticipo, così da evitare disagi e lunghe attese agli ingressi e agevolare le procedure di accesso.
Modalità d’acquisto
A partire dal 2 dicembre 2025, per acquistare un titolo di accesso agli eventi del Palermo FC è necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del Club. Gli acquisti effettuati in precedenza (abbonamenti o biglietti) restano consultabili tramite il proprio account Vivaticket, utilizzando le credenziali già in uso.
I biglietti saranno disponibili fino a esaurimento posti esclusivamente attraverso i seguenti canali:
Pagina biglietteria ufficiale Palermo FC
Punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera
Prezzi biglietti
Centralissima: Intero 103 € | Donne/Over 65 82 € | Under 16 82 €
Tribuna Centrale: Intero 73 € | Donne/Over 65 57 € | Under 16 57 €
Tribuna Laterale: Intero 48 € | Donne/Over 65 40 € | Under 16 40 €
Gradinata Inferiore: Intero 34 € | Donne/Over 65 30 € | Under 16 30 € | Promo UNIPA 25 €
Gradinata Superiore: Intero 28 € | Donne/Over 65 23 € | Under 16 23 € | Under 14 14 € | Promo UNIPA 21 €
Curve: Intero 22 € | Donne/Over 65 18 € | Under 16 18 € | Promo UNIPA 16 €
Over 65: utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
Under 16: utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
Under 14: acquistabile solo contestualmente a un biglietto intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale
Promo UNIPA: riservata ai possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA, acquistabile esclusivamente presso l’Info Point del Barbera nei giorni 18, 19 e 22 dicembre (10.00-13.00 / 15.00-17.00)
Promo Xmas
Il Palermo FC ha lanciato la promo “Xmas”, che abbina l’acquisto dei prodotti ufficiali natalizi del Club a un vantaggio esclusivo per assistere alle prossime due gare casalinghe: Palermo-Padova e Palermo-Spezia.
Settore ospiti
Informazioni in attesa di indicazioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Cambio utilizzatore
Intero: cedibile a tutti
Ridotto donna: cedibile solo a donna
Ridotto over 65: cedibile solo a utenti over 65
Ridotto under 16: non cedibile
Ridotto under 14: non cedibile
Promo Università: non cedibile
Accesso allo stadio
Nel giorno gara sarà necessario:
documento d’identità originale e valido
biglietto digitale (anche su smartphone) o biglietto cartaceo
Fidelity card SIAMOAQUILE in originale e ricevuta segnaposto per titoli caricati sulla card