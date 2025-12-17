De Luca verso l’addio alla Cremonese: Modena e Venezia in corsa

Manuel De Luca è pronto a voltare pagina. L’attaccante classe 1998 lascerà la Cremonese nelle prossime settimane, dopo essere finito fuori lista nonostante il contributo importante dato nella stagione culminata con la promozione in Serie A. Una situazione che ha inevitabilmente aperto scenari di mercato attorno al suo nome.

Come riporta Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il futuro di De Luca era già stato al centro di trattative negli ultimi mesi. Lo scorso 27 agosto, infatti, era emersa la forte irruzione del Modena, club che aveva provato a chiudere l’operazione senza però riuscire a trovare l’accordo definitivo con la Cremonese.

Ora però lo scenario è cambiato. Secondo quanto riferisce ancora Alfredo Pedullà, il Modena è tornato con decisione sull’attaccante e vorrebbe portare a termine l’operazione, forte anche del gradimento dello stesso De Luca, desideroso di rimettersi in gioco dopo un periodo complicato.

Nelle ultime ore, tuttavia, si è inserito con forza anche il Venezia. Il club lagunare ha manifestato un interesse concreto e sarebbe pronto a rilanciare, cercando di superare la concorrenza emiliana. Un segnale chiaro di come De Luca resti un profilo molto apprezzato sul mercato, soprattutto tra le squadre ambiziose della Serie B.

Come sottolinea Alfredo Pedullà, l’obiettivo del calciatore è uno solo: archiviare una fase difficile della carriera e tornare protagonista con continuità. Modena e Venezia sono avvisate: la corsa a De Luca è ufficialmente riaperta.