Venezia, Sverko: «Se attacchiamo tutti insieme sarà difficile trovare spazio contro di noi»

Marin Sverko, difensore del Venezia, ha rinnovato il suo contratto con il club lagunare, proseguendo così la sua avventura con la squadra. Il giocatore si è presentato in conferenza stampa, parlando del rinnovo, delle sue sensazioni personali e dei recenti successi della squadra. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TuttoVeneziaSport.

«Sono molto contento di poter continuare due anni in più qui a Venezia e giocare per questa squadra, per il club e per questi tifosi. Mi piace qua e il club voleva sempre andare avanti, e questo è molto importante per me», ha detto Sverko, esprimendo la sua soddisfazione per il rinnovo.

Il difensore, che con 27 anni è uno dei giocatori con più presenze in squadra, si sente anche un punto di riferimento per i suoi compagni: «Sì, sono qua da tre anni, ma non è solo per le presenze. Adesso ho anche ventisette anni e sono un giocatore che parla sul campo. È importante che ci siano dei giocatori che hanno questo ruolo».

Il Venezia sta attraversando un periodo di ottima forma, con prestazioni sempre più convincenti. Sverko attribuisce il miglioramento alla stabilità che la squadra ha raggiunto con l’allenatore: «Penso che adesso siamo insieme da mezzo anno con l’allenatore e la sua idea di gioco. Miglioriamo ogni giorno ad ogni allenamento».

Sulla prossima sfida contro il Modena, uno degli avversari più temibili del campionato, Sverko si mostra determinato: «Di sicuro loro hanno fatto benissimo, specialmente in questo campionato. Sarà una partita difficile, ma vogliamo vincere come sempre. Dobbiamo andare lì e giocare il nostro calcio».

Riguardo al suo rientro in campo dopo un infortunio, il difensore si è detto soddisfatto della sua condizione fisica, nonostante un piccolo fastidio che non desterebbe preoccupazioni: «A livello di condizione complessivamente tutto bene. Ho un problemino che ho avuto due volte, ma non è niente di strutturale. Mi serve solo allenarmi una settimana a intensità un po’ più bassa, ma per il resto, tutto bene».

Sverko ha anche parlato del collettivo e della solidità difensiva del Venezia, una delle migliori della categoria: «In generale è importante che noi facciamo lo stesso dominio con la palla e contro la palla. Contro il Monza abbiamo difeso e attaccato tutti insieme: se facciamo questo, penso sia molto difficile trovare spazio contro di noi».

Nonostante l’ottima fase difensiva, Sverko riconosce che la squadra deve continuare a lavorare anche sull’aspetto offensivo: «Contro il Monza abbiamo fatto il 2-0, ma dobbiamo fare anche il terzo e quarto gol. Questo lo dobbiamo imparare perché dobbiamo dimostrare agli altri che, per esempio nel Venezia contro il Monza, non c’è stata una chance per loro».

Infine, riguardo alle voci di mercato che lo avevano accostato alla Sampdoria durante l’estate, Sverko ha chiarito: «Io non ho parlato con nessuno. Hanno scritto che c’era stato qualcosa con la Sampdoria, ma io non ho parlato con nessuno. Non so da dove sia emersa questa voce, ma ho detto anche ad Antonelli a inizio della stagione che mi piace qua e abbiamo trovato una soluzione. Tutto il resto non mi importa».

Concludendo, il difensore ha sottolineato l’importanza del ritorno di Svoboda, con cui ha un buon legame: «È un giocatore che parla tanto sul campo e che dà fisicità. Con lui è molto facile giocare perché so cosa vuole fare e lui sa cosa voglio fare io».