Di Marzio: “Avellino, è fatta per Sala”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 17, 2025

L’Avellino ha ufficialmente chiuso per l’arrivo di Marco Sala dal Como. Il terzino si trasferirà al club biancoverde all’inizio della finestra di mercato invernale, prevista per il prossimo 2 gennaio. Sala, che finora non ha trovato spazio in questa stagione, era già stato vicino al trasferimento nelle scorse settimane. Nella passata stagione aveva collezionato nove presenze tra campionato e Coppa Italia. Il suo trasferimento è ormai definito, e sarà un rinforzo importante per la squadra di mister Taurino.

