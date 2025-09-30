Tuttosport: “Palermo-Venezia, le probabili formazioni”

Al Barbera è tutto pronto per Palermo-Venezia, in programma questa sera alle 20.30 e trasmessa in diretta su Dazn, Prime Video e OneFootball. Come riporta Tuttosport, sarà una sfida cruciale tra due squadre che inseguono il sogno promozione.

Qui Palermo

Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Joronen tra i pali, difesa composta da Pierozzi, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie Diakité e Gyasi, in mezzo Segre, Blin e Giovane. In avanti spazio a Brunori accanto a Pohjanpalo, per la prima volta da ex contro il Venezia. Secondo Tuttosport, le alternative dalla panchina sono Avella, Pizzuto, Bereszynski, Peda, Veroli, Vasic, Palumbo, Le Douaron e Corona. Indisponibili Augello, Bardi, Gomes, Gomis e Ranocchia.

Qui Venezia

Stroppa risponde con lo stesso modulo, 3-5-2: Stankovic in porta, retroguardia con Sverko, Korac e Schingitienne. A centrocampo Haps e Bjarkason sugli esterni, Busio davanti alla difesa, con Kike Pérez e Doumbia mezzali. Davanti coppia Yeboah-Adorante. Come ricorda Tuttosport, in panchina ci saranno Plizzari, Sagrado, Venturi, Hainaut, Sidibé, Svoboda, Compagnon, Bohinen, Lella, Pietrelli, Casas e Fila. Assenti Conde e Franjic, squalificato Duncan.

Match e arbitri

Il Tuttosport sottolinea come il match sarà arbitrato da Marinelli di Tivoli, assistenti Scatragli e Zezza, quarto ufficiale Ubaldi, al Var Gariglio e Avar Camplone. Una sfida che, come evidenzia ancora Tuttosport, si annuncia equilibrata, con oltre 30 mila tifosi attesi sugli spalti per spingere il Palermo verso la vittoria.