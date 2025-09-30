Gazzetta dello Sport: “La notte delle stelle”

Palermo-Venezia non è una partita come le altre, ma un autentico “terno al lotto”. Lo racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando come i numeri 5, 26 e 57 rappresentino la sintesi perfetta della carriera di Filippo Inzaghi e Giovanni Stroppa, i due allenatori più vincenti della Serie B.

Cinque sono le promozioni in Serie A (tre per Stroppa, due per Inzaghi), conquistate spesso in parallelo come nel 2020 con Crotone e Benevento, o pochi mesi fa, quando il primo ha trionfato con la Cremonese e il secondo da vice del Pisa. Ventisei sono i trofei vinti da calciatori, in gran parte con il Milan: 15 per Inzaghi, 11 per Stroppa. Cinquantasette, invece, i chilometri che separano Piacenza da Mulazzano, le città da cui i due tecnici hanno iniziato un percorso che oggi si incrocia ancora.

Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo arriva all’appuntamento da protagonista: tre vittorie, due pareggi, miglior difesa del campionato con appena due gol subiti. Una squadra solida, simile per equilibrio al Pisa della scorsa stagione, capace di colpire in contropiede se l’avversario si sbilancia.

Il Venezia, invece, viaggia con un gioco diverso: Stroppa punta sul possesso palla e sul palleggio, un calcio che richiede più tempo e interpreti specifici. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta il bilancio dei lagunari, che secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport stanno ancora completando il processo di adattamento dopo l’era Di Francesco.

I protagonisti non mancano: Pohjanpalo è l’attaccante più atteso, alla prima da ex contro il Venezia; Joronen e Ceccaroni tornano anch’essi da ex, mentre Adorante ricorda al Palermo l’eliminazione dai playoff firmata con la Juve Stabia. Le assenze (Augello, Gomes e Ranocchia da un lato, Duncan e Franjic dall’altro) non toglieranno qualità a un match che resta di altissimo livello.

Il Gazzetta dello Sport attraverso Nicola Binda sottolinea che questa sfida è un crocevia della Serie B, un duello tra due tecnici abituati a vincere. Stasera, davanti a 30 mila spettatori al Barbera, Inzaghi e Stroppa proveranno a giocarsi non solo i tre punti, ma anche l’ennesimo capitolo di una rivalità fatta di successi.