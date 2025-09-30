Gazzetta dello Sport: “Palermo-Venezia, le probabili formazioni”

Il big match del Barbera tra Palermo e Venezia sarà condizionato da alcune assenze di rilievo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi deve fare i conti con gli acciacchi di Gomes e Augello: il primo è uscito con i crampi a Cesena, il secondo è fermo per una distorsione alla caviglia. Entrambi potrebbero partire solo dalla panchina, con conseguenti novità tattiche.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe inserire Diakité a destra e spostare Gyasi sulla corsia opposta, mentre in mezzo al campo agiranno Blin e Giovane, pronti a garantire sostanza e dinamismo.

Non è da meno la situazione del Venezia, costretto a rinunciare a Duncan per squalifica. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Stroppa confermerà Busio in regia, con Franjic e Condé non al meglio. In difesa spazio al rientro di Korac, affiancato da uno tra Sverko e Sidibé, mentre sugli esterni dovrebbe esserci Hainaut a destra.

Sul fronte offensivo, aggiunge la Gazzetta dello Sport, Yeboah guiderà l’attacco con uno tra Fila e Adorante a completare il reparto. Scelte che certificano come entrambe le squadre debbano fare i conti con defezioni importanti, ma anche come i due tecnici possano attingere da rose ricche e competitive.