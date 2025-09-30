Tuttosport: “Inzaghi, c’è il Venezia «Notte speciale»”

Dopo il pari in rimonta di Cesena, il Palermo si prepara a un nuovo crash test contro il Venezia. Come riportano Luigi Butera e Alessandro Vescini su Tuttosport, i rosanero cercano la quarta vittoria stagionale in un match che si annuncia da brividi, anche perché i lagunari hanno espugnato il Barbera nelle ultime tre sfide.

Tutti i riflettori saranno puntati su Pohjanpalo, per la prima volta da ex contro il Venezia. Ma di ex ne conta diversi anche il Palermo: Segre, Ceccaroni, Joronen e lo stesso Inzaghi, che dalla panchina guiderà i suoi in un match che considera speciale. «Per me non sarà mai una partita come le altre – ha ammesso il tecnico – a Venezia mi hanno dato affetto e felicità, lì ho conosciuto mia moglie. Il legame sarà indissolubile, ma per novanta minuti saremo avversari».

Le assenze, però, pesano. Ranocchia è già fuori, mentre Gomes e Augello si sono fermati dopo Cesena. Nonostante ciò, sottolineano Luigi Butera e Alessandro Vescini su Tuttosport, Inzaghi non si lascia abbattere: «Mi aspetto una prova di maturità, loro hanno una squadra forte e un allenatore vincente, ma noi abbiamo i nostri tifosi. Le assenze non mi preoccupano: la gara di Coppa Italia a Udine ha dimostrato che il Palermo ha venti titolari».

Dall’altra parte Giovanni Stroppa non nasconde l’entusiasmo per la sfida: «Si vive per giocare partite come questa», ha detto in conferenza stampa. Secondo quanto scrivono Luigi Butera e Alessandro Vescini su Tuttosport, il tecnico lagunare considera il match un vero big match: «Due squadre fortissime, due allenatori vincenti. Ci sono tutti i presupposti per uno spettacolo».

In campo Stroppa prepara qualche novità: Korac tornerà al centro della difesa affiancato da Schingtienne e Sverko, sugli esterni ballottaggio tra Hainaut e Haps a sinistra, con Bjarkason a destra. A centrocampo Busio confermato davanti alla difesa, con Doumbia e Kike Perez mezzali, mentre Bohinen sarà opzione dalla panchina. Come riportano Luigi Butera e Alessandro Vescini su Tuttosport, in avanti spazio alla coppia Yeboah-Adorante, con Duncan squalificato e la necessità di freschezza per un ciclo fitto di impegni.