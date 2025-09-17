Palermo, venerdì alla ricerca del terzo clean sheet: l’ultima volta tre anni fa

Il Palermo contro il Bari vuole dare un segnale forte e chiaro alle avversarie, cioè quello che questo può essere l’anno giusto per la promozione in massima serie.

Questo potrebbe arrivare con una vittoria, ma anche mantenendo la porta chiusa. In questa stagione i rosa sono a due gare senza subire reti e si tratta della gara terminata 0-0 contro il Frosinone e la vittoria per 2-0 in casa del Sudtriol. Mantenerla contro il Bari vorrebbe dire raggiungere quanto fatto nella stagione 2022/2023 quando sulla panchina del Palermo sedeva Corini.

Il trittico iniziò alla decima giornata di campionato con il pareggio per 0-0 al Renzo Barbera contro il Cittadella, dopo arrivò il successo per 0-2 in casa del Modena, a seguire la vittoria per 1-0 contro il Parma. A mettere fine alla striscia senza subire reti fu Aldo Florenzi nel match conclusosi 3-2 in favore del Cosenza.

Venerdì il Palermo avrà la possibilità di prolungare questa striscia positiva che, curiosamente, come l’ultima volta è iniziato con un pareggio per 0-0 e proseguito con una vittoria per 2-0 in trasferta, chissà che… Poi una vittoria permetterebbe ad Inzaghi di raggiungere quota cento successi nel campionato di Serie B.