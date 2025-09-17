Palermo, Diakité è ancora out. Verre non va all’estero
Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida di venerdì sera contro il Bari al Barbera. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la seduta di Torretta ha previsto lavoro aerobico per i calciatori reduci dalla gara contro il Südtirol, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni sulla fase offensiva contro la formazione Primavera. Resta fermo Diakité, tornato a casa dopo gli accertamenti al Policlinico a seguito di un attacco di gastroenterite.
Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’allenatore Inzaghi potrebbe valutare alcune variazioni rispetto all’undici sceso in campo al Druso. La gestione delle energie sarà fondamentale: il Palermo è infatti atteso da un ciclo intenso che, oltre al campionato, comprende anche la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia contro l’Udinese, in programma martedì prossimo.
L’attesa tra i tifosi cresce di giorno in giorno. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono già stati venduti quasi ottomila biglietti per il match contro il Bari: si prospetta dunque un Barbera con oltre 24mila spettatori. I tagliandi resteranno disponibili fino al fischio d’inizio, con prezzi fissati a 22 euro per le curve, 28 per la gradinata e 48 per la tribuna.
Sul fronte mercato, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia che si attende la possibile firma dello svincolato Bereszynski, mentre per Verre appare probabile la permanenza almeno fino al mese di gennaio.