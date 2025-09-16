Palermo, contro il Bari i tre punti per regalare la centesima vittoria in B ad Inzaghi

L’avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo è iniziata con il piede giusto. L’ex allenatore del Pisa, in quattro giornate di campionato, ha ottenuto sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio. I due successi, raggiunti contro Reggiana e Sudtirol, hanno permesso al tecnico di arrivare a novantanove partite vinte nel campionato di Serie B, quindi a un passo da una cifra tonda, che potrebbe essere raggiunta contro il Bari, senza considerare però la vittoria ottenuta nei playoff quando era alla guida del Venezia.

Curiosamente, proprio contro i pugliesi, nella stagione 17/18, alla terza giornata arrivò il primo successo nel torneo cadetto per Inzaghi, che allora guidava il Venezia. In quella stagione l’ex attaccante collezionò 17 successi, che valsero il quinto posto finale, permettendo ai lagunari di qualificarsi ai playoff, chiusi con l’eliminazione contro la sua attuale squadra.

Successivamente, per Inzaghi ci fu una parentesi in Serie A con il Bologna, con il ritorno in Serie B nella stagione 19/20 alla guida del Benevento. Sulla panchina dei campani collezionò 86 punti, arrivati anche grazie alle 26 vittorie (il record stagionale per il tecnico), che valsero anche la promozione in massima serie, tre in più rispetto a quelle ottenute lo scorso anno alla guida del Pisa, quando si fermò a quota 23, con la prima arrivata contro il Palermo.

Nel biennio 21/22 e 22/23 ci furono altre trentuno vittorie, raggiunte mentre Inzaghi guidava prima il Brescia (14 successi in 31 partite) e la Reggina (17).

A questi successi vanno aggiunti i due ottenuti sulla panchina del Palermo e si tratta della vittoria 2-1 contro la Reggiana alla prima giornata di campionato e quella per 2-0 in casa del Sudtirol.

Per Inzaghi, dunque, si avvicina la cifra tonda di vittorie nel campionato di Serie B e contro il Bari potrebbe chiudere questo piccolo cerchio.