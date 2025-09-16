Palermo, pressing su Bereszynski: intesa vicina per il rinforzo in difesa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Il Palermo accelera sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il club rosanero continua a lavorare per portare in Sicilia Bartosz Bereszynski.

Il jolly polacco è considerato il profilo ideale per completare la linea difensiva di Inzaghi, che al momento può contare su cinque uomini per tre maglie. Come evidenziato da Radicini sul Giornale di Sicilia, la necessità nasce anche dall’imminente assenza di Diakité, impegnato con la Coppa d’Africa e quindi destinato a saltare diverse partite.

Bereszynski rappresenta una pedina duttile: può giocare da difensore destro o da esterno in un centrocampo a quattro o a cinque, garantendo soprattutto copertura e solidità. L’intesa con il giocatore – sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia – è già stata raggiunta da settimane; restano soltanto gli ultimi dettagli per il via libera definitivo che sancirebbe la chiusura dell’operazione.

Diversa la situazione di Valerio Verre, ancora al palo. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il mercato in Qatar chiude oggi, mentre quello degli Emirati Arabi si concluderà il 2 ottobre. Al momento, però, il centrocampista resta fermo con le “quattro frecce”.

