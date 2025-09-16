Giornale di Sicilia: “Palermo verso il Bari. Emergenza in difesa”

Il Palermo è tornato in campo ieri mattina a Torretta per preparare la sfida di venerdì sera al Barbera contro il Bari. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la seduta è stata di scarico per chi ha giocato domenica contro il Südtirol, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni mirate.

L’attenzione è però tutta sulle condizioni di Salim Diakité. Il difensore maliano, rientrato dagli impegni con la sua Nazionale, ha accusato domenica notte un attacco di gastroenterite al rientro da Bolzano. Secondo quanto evidenziato da Radicini sul Giornale di Sicilia, il giocatore è stato trattenuto in ospedale per controlli in via precauzionale. Dopo gli accertamenti è tornato a casa, ma le sue condizioni restano sotto osservazione.

Palermo, pressing su Bereszynski: intesa vicina per il rinforzo in difesa

Con pochi giorni a disposizione, appare probabile che Pippo Inzaghi stia valutando nuove soluzioni difensive. Come sottolineato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’allenatore potrebbe ricorrere a una sorta di turnazione per non sovraccaricare il gruppo.

Intanto cresce l’attesa per la sfida con il Bari. La prevendita ha già registrato numeri importanti: quasi seimila biglietti venduti in pochi giorni. Sommando gli abbonati, il dato supera quota 22 mila. Radicini ha ricordato sul Giornale di Sicilia che si tratta di cifre in linea con quelle fatte segnare nelle prime due gare casalinghe contro Reggiana e Frosinone.