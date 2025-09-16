Palermo, partenza record: mai così in alto dopo 270’

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Un avvio così il Palermo non lo viveva da anni. Come evidenziato da Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, i rosanero hanno raccolto 7 punti nelle prime tre giornate di campionato: un rendimento che dal 2000 a oggi si era verificato soltanto una volta, nella stagione 2023/24.

Allora in panchina c’era Eugenio Corini, al suo secondo anno consecutivo. Anche quella partenza fu incoraggiante, ma finì con l’esonero del «Genio» a poche giornate dal termine, sostituito da Mignani che portò Brunori e compagni fino alla semifinale playoff persa con il Venezia. Una stagione da 56 punti, piena di alti e bassi.

Questa volta, però, l’aria sembra diversa. «La vittoria contro il Südtirol – scrive Orifici sul Giornale di Sicilia – è la dimostrazione di una squadra che sa quello che vuole, capace anche di sporcarsi le mani con prestazioni da squadra operaia, come chiede Inzaghi». Un approccio che ha portato i rosanero al primo posto in classifica, seppur in coabitazione con Frosinone, Cesena e Modena.

Il confronto con il passato è eloquente. Nel 2023/24, con lo stesso bottino, il Palermo non era in vetta: Parma e Modena avevano centrato tre vittorie su tre. «Nemmeno nelle annate della promozione in Serie A – ricorda ancora Orifici sul Giornale di Sicilia – i rosanero partirono così forte». Nel 2003/04, con Guidolin, arrivarono tre pareggi; nel 2013/14, con Gattuso, appena 4 punti, preludio all’arrivo di Iachini e alla cavalcata trionfale.

Nemmeno negli anni più recenti di Serie B pre-fallimento si era visto un Palermo così solido in avvio. «La strada verso la A è ancora lunga – conclude Orifici sul Giornale di Sicilia – ma questa volta sembra davvero già tracciata».

