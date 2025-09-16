Palermo, Spolli: «Può stravincere la Serie B»

Nicolas Spolli, ex difensore di Roma e Catania oggi talent scout della Quan Sport Management, ha rilasciato un’intervista ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

Parlando della corsa scudetto, Spolli ha sottolineato: «Sia Inter che Juve saranno protagoniste per vincere lo Scudetto. Nonostante il risultato di sabato ritengo che i nerazzurri siano forti, possono giocarsela con tutti».

Analizzando le difese, l’argentino ha osservato: «Quando le partite finiscono così vuol dire che le difese hanno avuto qualche problema. Però meglio per lo spettacolo. Ma la tecnologia aiuta: c’è un po’ di soggezione ad ogni palla che entra in area. I difensori sono intimoriti».

Sul Napoli di Conte, Spolli ha dichiarato a TuttoMercatoWeb.com: «Lo vedo solido. È una squadra ben allestita per vincere e giocarsi le sue carte. Può lottare su due fronti».

L’ex centrale ha commentato anche la stagione del Genoa: «Per la zona salvezza mi sembra che sia ben assemblata. Non la considero una squadra che deve lottare per la salvezza».

Capitolo Serie C e Catania: «La sconfitta contro il Cosenza servirà a crescere. Il campionato di C non ha partite scontate. Ma il Catania ha perso contro una squadra che sulla carta è un buon organico. Spero per la città che sia l’anno buono».

Sul campionato di Serie B, Spolli ha voluto soffermarsi sul Palermo, con parole importanti riportate da TuttoMercatoWeb.com: «Vedo bene il Palermo che dovrebbe stravincere il campionato. Mi dispiace per la Sampdoria che non riesce a tirarsi fuori da questa situazione e credo che la mina vagante potrebbe essere il Modena».

Un passaggio anche su Vazquez: «Lo meritava. Con tutto il rispetto penso sia la categoria che gli compete. È la ciliegina sulla torta».

Infine, sul mercato del Parma, Spolli ha spiegato ad Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com: «Troilo è un difensore forte. Appena imparerà la lingua e si adatterà, dimostrerà il suo potenziale».