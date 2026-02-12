Corriere dello Sport: “Palermo, Peda ko. Arbitraggi che irritano e 22 mila già al Barbera”

PALERMO – Non solo la rimonta di Marassi. Nell’approfondimento firmato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, emergono altri temi caldi in casa rosanero: dagli arbitraggi che hanno lasciato più di un malumore, fino all’infortunio di Peda e al calendario che attende la squadra di Inzaghi.

Il tema arbitrale resta sullo sfondo ma pesa. Il Palermo, per scelta societaria, evita prese di posizione ufficiali o dichiarazioni polemiche. Tuttavia, secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le decisioni delle ultime due gare – non soltanto nei casi più eclatanti ma anche nella gestione delle ammonizioni – hanno infastidito parecchio il club.

Inzaghi, intanto, guarda avanti. La priorità è tornare a correre forte, anche sfruttando un calendario che propone due gare interne consecutive, prima della trasferta sul campo del Pescara, attualmente ultimo in classifica. Ma c’è anche il timore per il dispendio energetico dopo due partite durissime, entrambe giocate sotto il diluvio.

A complicare il quadro arriva il ko di Peda. Il difensore ha riportato una distorsione alla caviglia che sarà valutata nei prossimi giorni, ma salterà certamente la sfida contro la Virtus Entella. Un’assenza pesante per un reparto già messo sotto stress nelle ultime uscite.

In questo contesto, come sottolinea ancora Paolo Vannini nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, Inzaghi è tornato a chiedere il supporto del pubblico. Il tifo rosanero ha perdonato i 15 minuti di blackout di Genova, esaltandosi per la rimonta contro una Sampdoria in crescita.

La risposta della piazza non si è fatta attendere: sono già circa 22.000 gli spettatori certi per la prossima gara al “Barbera”. Un segnale chiaro, mentre il Palermo prova a trasformare entusiasmo e fatica in nuova energia.

Corriere dello Sport: “Palermo senza fine”