Giornale di Sicilia: “Il Modena insiste per Diakitè”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo frosinone 2-0 (127) diakitè

PALERMO –
Sul fronte delle uscite, il Modena ha mosso i primi passi per Salim Diakitè. Un sondaggio iniziale, ancora in fase esplorativa, ma che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Qualora il Palermo decidesse di procedere, l’operazione potrebbe chiudersi entro il 2 febbraio, consentendo al club rosanero di liberare uno slot e avere maggiore margine di manovra sul mercato in entrata, come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

La situazione delle uscite è strettamente legata alle strategie offensive. La fotografia è chiara: il no del Pisa per Tramoni ha segnato un punto di svolta e ha costretto il Palermo a voltare pagina. La linea tracciata dalla dirigenza resta netta: intervenire con decisione, evitando lunghe attese che rischierebbero di congelare il mercato. Le prossime ore dovranno trasformare un’esclusione in una scelta alternativa, diversa nei nomi ma potenzialmente paragonabile sul piano tecnico-progettuale, secondo l’analisi di Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.

Nel frattempo, sul piano interno, rientra un tassello importante. Giangiacomo Magnani è tornato in città e punta a rientrare a breve a disposizione di Inzaghi, offrendo nuove soluzioni in difesa. Un recupero che può incidere sull’equilibrio complessivo della rosa mentre il mercato entra nella sua fase più delicata, evidenzia ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Il Palermo, dunque, è chiamato a una scelta chiara e tempestiva. Le ultime ore della finestra invernale serviranno a ridisegnare l’assetto offensivo, convertendo una trattativa sfumata in un’operazione funzionale al progetto. La direzione è tracciata, ora serve l’affondo giusto, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

