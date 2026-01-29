Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi riflette: possibili novità di formazione a Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (22) inzaghi

PALERMO –
E adesso a chi tocca. Il Palermo si prepara alla sfida di domani contro il Bari con un obiettivo chiaro: tornare a vincere lontano dal Barbera, dove il successo manca ormai da troppo tempo. Nelle ultime nove gare di campionato i rosanero hanno raccolto 19 punti, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi: un ruolino solido, ma non sufficiente per avvicinare le prime due posizioni, con la vetta che continua ad allontanarsi, come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Per questo Inzaghi ha indicato nel match del San Nicola una tappa chiave del percorso. Prima di tornare a Palermo per affrontare l’Empoli, però, servirà sistemare anche il capitolo calciomercato. Sul piano tattico, Superpippo dovrebbe confermare l’assetto abituale, affidandosi ai giocatori che negli ultimi due mesi hanno offerto le maggiori garanzie tecnico-tattiche. Resta però un dubbio centrale: l’interprete da affiancare ad Antonio Palumbo come supporto a Pohjanpalo, secondo l’analisi di Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia.

Il sogno di mercato resta Matteo Tramoni, nome su cui il direttore sportivo Osti continua a lavorare, ma in attesa di sviluppi l’allenatore deve scegliere tra le opzioni già in rosa. In lizza ci sono Gyasi, Vasic e Le Douaron, ai quali va aggiunto Segre, schierato in quella posizione nella gara contro il Modena. Tuttavia, proprio Segre dovrebbe tornare in mediana, dove è uno dei tre candidati per affiancare Palumbo, racconta ancora Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia.

In quel caso, l’8 agirebbe in coppia con Ranocchia, mentre Gomes partirebbe dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Finora, la rotazione dei trequartisti non ha prodotto particolari spunti, eccezion fatta per Vasic, decisivo a Mantova con l’assist per lo 0-1 firmato Ceccaroni. Il serbo, però, arriva da due panchine consecutive senza minuti giocati, con Inzaghi che ha preferito Le Douaron e Gyasi. Contro il Bari, dunque, le gerarchie sembrano azzerate e solo l’allenamento odierno potrebbe risultare decisivo per la scelta finale, evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Per quanto riguarda gli altri reparti, Inzaghi non ha particolari dubbi. In difesa, il ruolo di braccetto destro dovrebbe essere nuovamente affidato a Peda, dopo la buona prova offerta a Modena e sottolineata dallo stesso tecnico. Conferma anche per Berezynski sul lato destro, in un assetto che appare ormai consolidato alla vigilia di una gara che può pesare molto sul cammino rosanero, conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

