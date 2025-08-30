Palermo, UFFICIALE: Di Francesco al Catanzaro
Il Palermo FC ufficializza la cessione di Federico Di Francesco all’US Catanzaro. L’attaccante rosanero proseguirà la stagione in Calabria con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
Di seguito il comunicato:
“Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’US Catanzaro il calciatore Federico Di Francesco.
L’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
A Federico un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.