Palermo, UFFICIALE: Di Francesco al Catanzaro

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2025

Il Palermo FC ufficializza la cessione di Federico Di Francesco all’US Catanzaro. L’attaccante rosanero proseguirà la stagione in Calabria con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Di seguito il comunicato:

“Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’US Catanzaro il calciatore Federico Di Francesco.

L’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

A Federico un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Ultimissime

Palermo, UFFICIALE: Di Francesco al Catanzaro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2025

Palermo, UFFICIALE: Giovane è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2025
Allegri

“Ho firmato per Allegri”: ritorno in serie A | Ora è il momento della definitiva maturazione

Marco Fanfani Agosto 30, 2025
Lautaro Dumfries

“Ci siamo chiariti in spogliatoio”: Inter, è rientrato il caso | Lo ha rivelato in diretta

Marco Fanfani Agosto 30, 2025

“Pagliacci”: Tare, colpo basso sui social | Il giocatore si è sfogato così

Golia Bianchi Agosto 30, 2025