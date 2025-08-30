Palermo, UFFICIALE: Giovane è rosanero
Il Palermo FC rinforza la propria rosa con un nuovo innesto a centrocampo: Samuel Giovane è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero.
Il club di viale del Fante ha infatti annunciato di aver trovato l’accordo con l’Atalanta BC per il trasferimento del giovane calciatore, che approda a Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Quest’ultimo potrà diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.
Ecco di seguito il comunicato integrale del club:
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC le prestazioni sportive di Samuel Giovane.
Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.
A Samuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.