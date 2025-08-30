Serie B, Palermo-Frosinone: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2025

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha rese note le formazioni che questa sera alle 21 scenderanno in campo nel match che i rosanero giocheranno contro il Frosinone.

Ecco le scelte dei due tecnici:

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 63 Balaguss, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 6 Gomes, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

FROSINONE: 22 Palmisani, 5 Marchizza (C), 6 J. Gelli, 7 Ghedjemis, 8 Koutsoupias, 9 Raimondo, 14 Calò, 17 Kvernadze, 20 A. Oyono, 79 Bracaglia, 99 Barcella.

A disposizione: 12 Lolic, 58 Minicangeli, 10 F. Gelli, 16 Cichella, 18 Grosso, 21 J. Oyono, 24 Ndow, 28 Zilli, 32 Masciangelo, 77 Dixon, 90 Vergani.

Allenatore: Alvini.

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi).

Primo assistente: Mattia Politi (Lecce).

Secondo assistente: Marco Ceolin (Treviso).

Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli).

VAR: Luigi Nasca (Bari).

AVAR: Marco Serra (Torino).

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2025

