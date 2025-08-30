Al Barbera una battaglia senza vincitori: tra Palermo e Frosinone finisce 0-0

Un pareggio a reti bianche, ma non privo di emozioni. Palermo e Frosinone si dividono la posta in palio dopo una gara intensa e combattuta, in cui a prevalere sono state le difese e i portieri.

Nel primo tempo gli ospiti hanno preso in mano il gioco, mettendo in difficoltà i rosanero con una pressione alta e diverse conclusioni, sventate da un attento Joronen. Il Palermo ha provato a reagire con qualche iniziativa isolata, senza mai impensierire davvero Palmisani.

La ripresa ha visto invece una crescita della squadra di Inzaghi, che ha alzato il baricentro e spinto con più convinzione. Pohjanpalo ha avuto la chance più ghiotta al 52’, ma il suo destro è terminato a lato di un soffio. Il Frosinone, dal canto suo, ha cercato di ripartire in velocità, ma senza trovare la giocata vincente.

Alla fine il punteggio non si sblocca: al Barbera è 0-0, un risultato che lascia qualche rimpianto a entrambe le squadre, capaci di creare ma non di concretizzare.

La cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+

90′ – Assegnati 5′ di recupero.

86′ – I rosanero conquistano un corner: Palumbo alla battuta mette in mezzo, la difesa ciociara spazza.

82′ – Il Palermo cambia ancora: Peda prende il posto di Pierozzi. Corona rileva Pohjanpalo.

79′ – Il Palermo conquista due angoli consecutivi, in entrambi i casi la palla viene spazzata con la difesa del Frosinone che risponde colpo su colpo.

77′ – Il gioco in campo si fa nervoso. Il Palermo lotta per riuscire a sbloccare il match, il Frosinone si difende e cerca di ripartire.

76′ – Pohjanpalo frenato a centrocampo da Bracaglia, ammonito il numero 79.

69′ – Il Palermo fa altri due cambi: Augello e Segre lasciano il posto a Palumbo e Gomes.

67′ – Pubblico in subbuglio per una serie scelte discutibili dell’arbitro.

64′ – Cambio anche per Inzaghi: Le Douaron rileva Brunori.

59′ – Doppio cambio per il Frosinone: fuori Kvernadze e Barcella; dentro Masciangelo e Gelli.

54′ – Il Palermo si accende e si rivede in attacco con la spinta di Segre e Pierozzi.

52′ – Che occasione per il Palermo! Pierozzi riceve sulla corsia, crossa subito verso Pohjanpalo: il Finlandese di piede batte verso la porta ma la sfera termina di poco al lato del palo.

50′ – Dal Palermo arriva uno squillo: Segre in area passa a Ranocchia, il numero 10 conclude ma la palla è alta.

46′ – Il secondo tempo inizia con un calcio di punizione assegnato al Frosinone: calcia Calò direttamente verso la porta, ma la palla termina fuori.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ – 1 minuto di recupero.

43′ – Palermo in avanti: Augello si smarca sulla fascia e crossa; la palla viene deviata e Palmisani la blocca senza problemi.

35′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo: Ranocchia la mette in area, Augello raccoglie e calcia verso la porta ma la conclusione termina alta.

30′ – Pohjanpalo viene atterrato da Calò in mezzo al campo, giallo per il calciatore del Frosinone.

28′ – Il Palermo riprende a respirare e a costruire azioni.

25′ – Altro corner per i ciociari: Ghedjemis e Calò battono corto, vanno alla battuta in mezzo e conquistano ancora un angolo.

24′ – Difesa rosanero sotto pressione; il Frosinone con agilità sta mettendo a dura prova Ceccaroni e compagni.

20′ – Gli ospiti conquistano un calcio d’angolo: Raimondo alla battuta corta. La palla viene messa in mezzo e dopo una serie di ribattute finisce tra i piedi di Barcella che calcia in porta ma Joronen la para. L’arbitro fischia fuorigioco. Si riparte dal portiere rosanero.

16′ – Calano un po’ i ritmi dopo lo sprint iniziale.

12′ – Il Frosinone attacca. Arriva la conclusione rasoterra di Ghedjemis ma Joronen blocca senza problemi.

4′ – Il Frosinone batte un calcio di punizione: Raimondo calcia direttamente in area ma la palla finisce fuori.

2′ – Il Palermo parte subito forte conquistando due calci d’angolo di fila. In entrambi i casi la palla viene messa in mezzo e ribattuta dalla difesa ciociara.

1′ – Pronti, via! Inizia il match

IL TABELLINO:

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 63 Balaguss, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 6 Gomes, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

FROSINONE: 22 Palmisani, 5 Marchizza (C), 6 J. Gelli, 7 Ghedjemis, 8 Koutsoupias, 9 Raimondo, 14 Calò, 17 Kvernadze, 20 A. Oyono, 79 Bracaglia, 99 Barcella. A disposizione: 12 Lolic, 58 Minicangeli, 10 F. Gelli, 16 Cichella, 18 Grosso, 21 J. Oyono, 24 Ndow, 28 Zilli, 32 Masciangelo, 77 Dixon, 90 Vergani. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Marco Di Bello (Brindisi). Primo assistente: Mattia Politi (Lecce). Secondo assistente: Marco Ceolin (Treviso). Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Marco Serra (Torino).

MARCATORI:

NOTE: ammonito Calò, Bracaglia