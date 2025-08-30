Palermo-Frosinone: spettatore d’eccezione al Barbera, in tribuna c’è Mattarella

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2025

Serata speciale allo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove per la sfida di Serie B tra i rosanero e il Frosinone si è registrata una presenza d’eccezione. In tribuna, infatti, è presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’arrivo del Capo dello Stato non è passato inosservato: il pubblico lo ha accolto con un lungo applauso, tributandogli calore e riconoscenza. Palermitano di nascita e da sempre legato alla sua città, Mattarella assisterà all’incontro di fianco a Dario Mirri.

