Giornale di Sicilia: “Verre non sblocca Bereszynski”

Michele Avella è un nuovo portiere del Palermo. L’ufficialità è arrivata ieri, come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia: l’ex Brescia, classe 2000, ha firmato un contratto fino al termine della stagione e indosserà la maglia numero 30.

Avella sarà il vice di Joronen, in attesa che rientrino Gomis e Bardi dai rispettivi infortuni. L’arrivo dell’estremo difensore, sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, garantisce a Inzaghi una soluzione immediata in un reparto in emergenza, rimasto ridotto all’essenziale dopo i recenti ko.

Sul fronte difensivo, invece, la situazione è in stand-by. Secondo quanto scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha un accordo di massima con Bartosz Bereszynski, ma l’eventuale arrivo del polacco dipende dalla cessione di Valerio Verre. Il centrocampista, fuori dal progetto tecnico, è ancora alla ricerca di una sistemazione: le uniche possibilità restano all’estero, dove i mercati sono ancora aperti.

Nei giorni scorsi, riporta ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, si era parlato di un interessamento dalla Grecia, ma al momento non si registrano sviluppi concreti. Verre resta così fermo, in attesa di definire il proprio futuro, mentre il Palermo continua a monitorare la situazione per capire se potrà completare l’organico con un ultimo innesto in difesa.