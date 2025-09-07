Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti non ha rimpianti”

Carlo Osti archivia il mercato estivo con la soddisfazione di aver rispettato la linea tracciata. Come sottolinea Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo del Palermo ha puntato su interventi mirati, senza stravolgere l’ossatura della squadra. «Abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha spiegato a Rgs –. Serviva esperienza, servivano giocatori di Serie A con motivazioni forti. Con Avella l’organico è competitivo in tutti i reparti».

Il ds rosanero, ricorda ancora Parisi sul Giornale di Sicilia, ha anche gestito le uscite, trovando collocazione a tutti gli elementi fuori progetto, con l’unica eccezione di Verre. «Mi spiace perché sono legato a lui dai tempi della Sampdoria – ha detto Osti –. Vedremo i mercati ancora aperti per valutare il da farsi». Non sono mancati imprevisti, come il caso Magnani, che la società ha seguito con vicinanza. «Speriamo che Giangiacomo possa risolvere presto i suoi problemi personali», ha aggiunto.

Il Palermo ha oggi l’età media più alta della Serie B, ma Osti ha voluto trattenere alcuni giovani di prospettiva. «Corona ha fatto molto bene a Pontedera, sappiamo di avere ragazzi su cui contare», ha dichiarato, come riporta Parisi sul Giornale di Sicilia.

Il vero colpo, però, resta l’arrivo di Pippo Inzaghi. «È un vincente, ha portato entusiasmo e prepara le partite con grande cura. Non fa pesare il suo passato, ha creato empatia con tutti», ha spiegato il ds, evidenziando l’importanza di un cambiamento di rotta.

Chiusa la sessione estiva, il pensiero corre al campo. Il Palermo, che ha iniziato il campionato con 4 punti nelle prime due gare casalinghe, si prepara a un calendario fitto. «La partenza è stata buona – ha osservato Osti –. Ci indicano come squadra da battere, ma ci sono rivali forti come Venezia, Empoli e Monza. Non dobbiamo avere paura di nessuno, ma servirà coesione con i tifosi». Come rimarca ancora Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, il messaggio della piazza è chiaro: entusiasmo ritrovato e fiducia, da mantenere partita dopo partita.