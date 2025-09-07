Corriere dello Sport: “Magnani dà più sostanza alla Reggiana”

Fiducia, ottimismo e un pizzico di sana follia. È questo il clima che si respira in casa Reggiana, come raccontato da Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport. La serata di presentazione ufficiale della squadra a Rubiera è stata una festa granata, accesa dall’entusiasmo dopo la vittoria sull’Empoli e dalle buone sensazioni delle prime giornate di campionato. Se l’obiettivo dichiarato resta la salvezza, la piazza non nasconde il desiderio di togliersi qualche soddisfazione in più.

Dionigi può dirsi soddisfatto: «Ho avuto la rosa che cercavo», spiega il tecnico, come riportato da Barbacci sul Corriere dello Sport. Una rosa coperta in ogni reparto, con un mix equilibrato di esperienza e giovani in cerca di spazio. L’arrivo di Magnani in difesa è stato un upgrade importante: il centrale, ex Palermo, torna vicino a casa – è originario di Fabbrico – portando esperienza e solidità. Con Rozzio rientrato gradualmente dall’infortunio e osannato dal pubblico, e l’innesto di Tripaldelli, il reparto arretrato appare più completo.

In mezzo, la conferma di Reinhart è considerata un segnale positivo, mentre Charlys e Bertagnoli offrono affidabilità e intercambiabilità. Davanti, Marras è stato voluto dallo stesso Dionigi per dare continuità al progetto, mentre gli innesti di Tavsan e Novakovich garantiscono alternative valide a Girma e Gondo. Una rosa più funzionale, sottolinea ancora Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, con 15 nuovi giocatori di proprietà, 6 in prestito e circa 1,4 milioni di euro in meno di costi rispetto alla passata stagione.

Il patron Romano Amadei, rimasto al comando dopo le voci su possibili acquirenti, ha ribadito il suo pensiero: «Mantenere la categoria è la nostra priorità, siamo una realtà piccola rispetto a molte altre di Serie B e restare tra i cadetti sarebbe già una grande cosa. La Serie A? Non lo diciamo, ma a chi non piacerebbe andarci un giorno…».